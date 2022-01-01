Землетрясение произошло в 822 км от Алматы

Казахстан 1 января 2022 21:19 (UTC+04:00)
Землетрясение произошло в 822 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 января 2022 года в 19 час 15 мин 32 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 822 км на юго-запад от города Алматы на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.60° в.д. Глубина 80 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

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