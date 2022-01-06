БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил поддержку Казахстану в стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране.

Как передает в четверг Trend, данный вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане, предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки и скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.

Мирзиёев еще раз подтвердил неизменную поддержку народу и руководству Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране.