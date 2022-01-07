Минторговли Казахстана сообщило, что запасов основных продуктов достаточно

Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно, деятельность торговых сетей, пострадавших от рук мародёров, восстанавливается, сообщила пресс-служба Минторговли, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Запасов основных продуктов питания на сегодня остается достаточно. И создаются все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания", - говорится в сообщении.

"Обращаясь к жителям страны сообщаем об отсутствии причин для беспокойств в связи с возможным дефицитом продовольствия. Также исключаются и не допускаются в деятельности торговых объектов спекуляция при установлении цен на продукты питания", - добавили там.

По данным ведомства, в настоящее время ситуация в торговой сфере во многих регионах стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением некоторых магазинов в городах Алматы, Талдыкоргане, Уральске, Шымкенте и Таразе, которые пострадали в результате мародерства. В частности, закрыты магазины Спортмастер, Технодом, Магнум, Сулпак, Kimex, Mon Amie и Alser, а также Интертоп, Метро, Вайлет, Эврика и Kari.

По предварительным оценкам, размер ущерба составил порядка 26,2 млрд тенге.