Приостановку работы аэропорта Алматы продлили до вечера 7 января

Приостановка работы аэропорта Алматы продлена до 21:00 7 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее ожидалось, что транспортный объект восстановит работу к обеду пятницы.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алматы террористическими бандами захвачен аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.

В связи с обострившейся в республике обстановкой была также блокирована работа аэропортов Актобе и Актау.