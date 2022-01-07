Приостановку работы аэропорта Алматы продлили до вечера 7 января
Приостановка работы аэропорта Алматы продлена до 21:00 7 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Хабар-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее ожидалось, что транспортный объект восстановит работу к обеду пятницы.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алматы террористическими бандами захвачен аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.
В связи с обострившейся в республике обстановкой была также блокирована работа аэропортов Актобе и Актау.
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