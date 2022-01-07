Президент Кыргызстана одобрил направление миротворческого контингента в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о направлении воинского контингента для участия в миротворческой деятельности в Казахстане, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Контингент направляется на период до стабилизации и нормализации обстановки на территории Республики Казахстан.

Отметим, что Советом коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности принято решение о направлении коллективных миротворческих сил в Республику Казахстан на основании заявления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в связи с угрозами национальной безопасности и суверенитету страны.