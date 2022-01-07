Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане - Токаев

БАКУ /Trend/ - Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и руководятся специальным центром. Некоторые из них говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане. В Алматы произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч", - отметил он.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.