Среди мирного населения в Казахстане есть жертвы в результате беспорядков - Токаев

БАКУ /Trend/ - Среди мирного населения в Казахстане есть жертвы в результате беспорядков, точное количество уточняется.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе заседания ОДКБ сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1,3 тысячи получили ранения.