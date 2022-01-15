Задержан бывший вице-министр энергетики Казахстана

БАКУ /Trend/ - Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, передает в субботу Trend со ссылкой на АФМ РК.

В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.