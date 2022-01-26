Питер Гриффитс покидает пост гендиректора Авиационной администрации Казахстана

Генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс подал в отставку, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Согласно поданному заявлению от 7 декабря 2021 года по собственному желанию с 7 февраля 2022 года прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана». Питер Гриффитс проработал более 2 лет со дня создания АО «Авиационная администрация Казахстана» и внес большой вклад в развитие авиационного регулятора. Под его руководством прошло становление Авиационной администрации в соответствии с передовой Европейской моделью по управлению гражданской авиации. Такой подход был внедрен впервые в Казахстане, и является уникальным среди стран СНГ», - сообщили в Комитете гражданской авиации РК.

Как отметили в ведомстве, по итогам независимой проверки отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM), проведенной в период со 2 по 11 августа 2021 года по безопасности полетов, Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15% и достиг 84%.

С 7 февраля 2022 года обязанности генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.