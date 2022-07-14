В Казахстане внедрят механизм льготного кредитования для закупок сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения сельхозтехники местного производства, передает Trend.

"Ранее по моему поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом плане мы видим только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения", - сказал Токаев.

По его словам, также необходимо дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники.

"Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств ТОО "Оператор РОП". Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома", - сказал Токаев.

Президент отметил, что урожайность в сфере растениеводства в Казахстане значительно отстает от мировых показателей.

"Обеспеченность собственными семенами составляет всего 51 процент. По таким позициям, как картофель и сахарная свекла, этот показатель не превышает и 10 процентов. Мы сильно зависимы от импортных семян. Правительству следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств", - сказал Токаев.