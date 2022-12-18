Взрыв газа произошел в жилом доме в Казахстане, есть пострадавшие

Газ взорвался в одном из жилых домов в казахстанском городе Атырау. Двое пострадавших доставлены в больницу, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, ЧП произошло сегодня. Поступило сообщение, что в одном из жилых домов на улице 21 микрорайона Жулдыз города Атырау произошел взрыв. Сотрудники ДЧС Атырауской области прибывшие на место ЧП, установили, что в доме общей площадью 50 квадратных метров произошел взрыв газовоздушной смеси.

«В результате взрыва произошло обрушение кровли, загорелись предметы быта и натяжной потолок дома. В результате пожара хозяин дома 1973 г. р. и его жена 1974 г. р. получили ожоги и доставлены в областную больницу. По предварительным данным, они получили ожоги 3-4 степени - это поражение 90% площади поверхности тела.

В тушении пожара было задействовано 9 сотрудников ДЧС Атырауской области и 2 единицы техники.