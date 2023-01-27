Поддержка зеленого сельского хозяйства в Казахстане является приоритетом ФАО - субрегиональный координатор

БАКУ /Trend/ - Поддержка зеленого сельского хозяйства является одним из важнейших направлений деятельности ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций).

Об этом Trend сказал субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

"Население растет во всем мире. Мы уже достигли 8 миллиардов человек на планете. Очевидно, что необходимость в продовольствии постоянно растет. И мы знаем, также, что больше 800 миллионов людей голодает, около 3 миллиардов людей не доедает. По этому, мы должны сохранять эти ресурсы для производства и для наших будущих поколений",- отметил субрегиональный координатор ФАО

Гуцу также подчеркнул, что организация нацелена на увеличение эффективности производства для достижения оптимального результата.

"Одной из целей наших проектов является интегрирование и использование природных, земельных, водных ресурсов. Конечно, все это во благо развития сельского хозяйства и устойчивости развития сельского хозяйства. Когда мы говорим о развитии технологий, о внедрении различных технологий на различных почвах, мы хотим чтобы эти ресурсы служили как можно дольше",- подчеркнул собеседник.

Тем временем, ФАО продолжает активное сотрудничество с Казахстаном и прочими странами Центральной Азии, сообщил Гуцу.

"Также у нас идет серьезная совместная работа по борьбе с саранчой, где обязательно техническое общение между компетентными органами стран. И ФАО предоставляет эту платформу. Мы работаем в различных технических сферах, в том числе по органическому земледелию и по развитию систем поддержки сельского хозяйства, в зависимости от приоритетов каждой страны и правительств, с которыми мы работаем",- подчеркнул представитель ФАО.

ФАО является одной из организаций ООН, которая служит источником информации и оказывает помощь развивающимся странам в улучшении практик сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, стремится обеспечить здоровое питание и продовольственную безопасность для всех.