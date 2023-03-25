Qazaq Air приостанавливает рейсы из Казахстана в Новосибирск

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно приостанавливает выполнение рейсов Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск. Отменены рейсы, стоявшие в расписании с 26 по 29 марта, сообщает Trend со ссылкой на сайт авиакомпании.

В Qazaq Air заявили, что приостановка полетов из городов Казахстана в Новосибирск связана с отсутствием разрешения:

«В связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям».

Пассажирам, купившим билет на указанные даты, пообещали возврат полной стоимости. При это клиентам напомнили, что обращаться за возвратом нужно по месту приобретения.