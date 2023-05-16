Казахстан начинает официальные консультации с ЕС об облегчении визового режима для своих граждан

В рамках визита в Брюссель заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан Казахстана, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Нуртлеу подробно информировал собеседницу о визовой политике Казахстана, высоком человеческом капитале граждан и отсутствии миграционных рисков для Евросоюза со стороны Казахстана, а также о мерах, предпринимаемых правительством Казахстана в борьбе с незаконной миграцией, и других важных аспектах работы в этом направлении.

В свою очередь, Йоханссон заявила, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и привержен расширению контактов между гражданами сторон. По мнению Еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена.

Выразив искреннюю благодарность европейской стороне за конструктивный подход, глава МИД Казахстана отметил, что облегчение визового режима для казахстанцев не только отвечает ожиданиям казахстанцев, но и придаст серьезный импульс развитию всего комплекса сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

С 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в одностороннем порядке для развития делового сотрудничества, туризма и человеческих контактов.

Облегчение визового режима предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз и т.д.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщал об изменениях в механизме получения казахстанцами шенгенской визы.