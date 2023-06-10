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Число погибших в результате лесных пожаров в Казахстане достигло 14 человек

Казахстан Материалы 10 июня 2023 20:26 (UTC +04:00)
Число погибших в результате лесных пожаров в Казахстане достигло 14 человек

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БАКУ /Trend/ - Обнаружены тела еще 11 человек, пропавших без вести во время лесных пожаров в области Абай на востоке Казахстана.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, передает Trend. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.

В тушении пожара, который за короткий промежуток времени распространился на 60 тысяч гектаров, было задействовано 250 единиц техники и 11 вертолетов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Или в связи с продолжающимися два дня крупными лесными пожарами. Глава государства отложил визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня.

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