Во всех крупных городах Казахстана появится сеть электрозаправочных станций

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана объявило о своих усилиях по улучшению инфраструктуры для электромобилей, сообщает Trend.

Акционерное общество "Жасыл Даму" уже завершило реализацию амбициозного проекта по расширению сети электрозаправочных станций в крупных городах страны и вдоль трассы "Алматы – Астана".

По последним данным, на сегодняшний день в Астане функционирует 51 станция для зарядки электромобилей, в Алматы – 52, в Павлодаре и Актау, а также вдоль автодороги Астана – Щучинск – по одной станции подзарядки.

Помимо этого, в Казахстане существует ряд частных электрозаправочных станций, созданных частными лицами и предприятиями.

Также стоит отметить наличие сверхбыстрых зарядных станций. Например, комплекс "Талан Тауэр" в столице располагает 6 станциями Tesla Supercharger.