В Казахстане до конца года отремонтируют более 1,3 тысячи км ж/д путей

В ходе расширенного заседания партийной фракции "AMANAT", премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов рассказал о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли, сообщает Trend.

"На данный момент активно ведется строительство проекта «Достык – Мойынты», которое предполагает пятикратное увеличение пропускной способности данного участка. Кроме того, разработано технико-экономическое обоснование для строительства железнодорожного участка «Бахты – Аягоз», что дополнительно увеличит пропускную способность между Республикой Казахстан и Китаем на 20 миллионов тонн грузов. В текущем году также планируется ремонт более 1,3 тысячи километров железнодорожных путей", - поделился Алихан Смаилов.

Он также отметил продолжающуюся работу над развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута и устранением узких мест. Планируется, что к 2025 году пропускная способность этого маршрута увеличится с 6 до 10 миллионов тонн грузов в год.