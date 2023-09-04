Казахстан возобновил поставки пшеницы зерновозами в Китай

БАКУ /Trend/ - Казахстан будет развивать сотрудничество в агросекторе с провинцией Шаньдун КНР, передает Trend.

Данные договоренности достигнуты в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК провинции Линь У.

Первые 1,3 тыс. тонн казахстанского зерна вчера отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде.

Шаньдун является четвертой провинцией по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год товарооборот составил 2 млрд долларов. Казахстан планирует увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлажденную мясную продукцию.