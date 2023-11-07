Казахстан и США провели заседание комиссии по стратегическому партнерству

БАКУ /Trend/ - 6 ноября произошло пятое юбилейное заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Trend.

Согласно информации, на заседании, которое прошло при сопредседательстве первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Кайрата Умарова и помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, присутствовали представители госорганов Казахстана и США.

Сообщается, в ходе заседания были обсуждены текущие вопросы двусторонних и региональных инициатив, а также определены планы на предстоящий год. Комиссия по расширенному стратегическому партнерству существует с 2018 года и включает в себя три комитета: по политическому сотрудничеству и безопасности, по экономическому сотрудничеству и гуманитарному измерению. Предыдущее заседание комиссии прошло 5 декабря 2022 года в Вашингтоне.