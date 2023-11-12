В Казахстане арестован руководитель компании, отвечающей за закупку вооружений

БАКУ /Trend/ - В Казахстане арестован генеральный директор государственной компании "Казспецэкспорт" Арман Рамазанов, свидетельствуют данные опубликованные на сайте суда Астаны, передает Trend.

"11 ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Армана Рамазанова", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба агентства по финансовому мониторингу Казахстана сообщала, что по подозрению в хищении около 1 млрд тенге (2,147 миллиона долларов) бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа задержаны должностные лица компании "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц.