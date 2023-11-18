Казахстан заключил крупные контракты с рядом иностранных компаний

БАКУ /Trend/ - В рамках VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR) с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова прошла церемония подписания контрактов на реализацию новых проектов в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе мероприятия в присутствии премьер-министра были подписаны 26 меморандумов и коммерческих документов на общую сумму $1,6 млрд. Эти соглашения касаются различных отраслей экономики, включая сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, здравоохранение, легкую промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции.

Так, компания Pfizer запустит производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20, компания Çalık Holding построит завод по переработке бобовых культур в Костанайской области.

Бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение о строительстве теплиц в Шымкенте, Lasselsberger group создаст комплекс по производству строительного клея и сухих смесей, Roche планирует локализацию оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов, Işıklar Packaging построит завод по производству крафтовой бумажной упаковки, а Alstom откроет вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов в Казахстане.