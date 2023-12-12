Казахстан нацелен на обеспечение продовольственной безопасности - Токаев

БАКУ /Trend/ - Обеспечение продовольственной безопасности является актуальной задачей для Казахстана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз".

"Еще одна актуальная задача – обеспечение продовольственной безопасности. Необходимо за три года довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70 процентов. Правительству следует проводить работу в этом направлении совместно с бизнес-сообществом", - отметил он.

По его словам, реализуются крупные инвестиционные проекты по снижению зависимости от импорта агропромышленного комплекса.

"В ближайшее время будут построены 115 молочных ферм с объемом производства до 600 тысяч тонн молока в год и 15 крупных птицефабрик общей мощностью до 120 тысяч тонн мяса в год. Это не просто цифры, а конкретные задачи. Реализация каждого такого масштабного проекта напрямую влияет на качество жизни сельских жителей, открывает большие возможности для развития регионов. Вы хорошо знаете, что я всегда уделяю этому вопросу самое пристальное внимание", - подчеркнул он.

Токаев упомянул, что всестороннее развитие села является приоритетной задачей.

"Потому что развитие села – это развитие всего Казахстана. Поэтому мы в этом году приступили к реализации проекта "Ауыл аманаты". На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге. Это позволит создать свыше 18 тысяч новых рабочих мест. В следующем году будет запущена Единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, государство будет оказывать поддержку предпринимателям с высоким производственным и экспортоориентованным потенциалом", - добавил он.