Казахстан лидирует среди стран ЦА по росту ВВП

БАКУ /Trend/ - Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующее положение по объемам валового внутреннего продукта (ВВП), передает Trend.

По оценкам аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) на 2023 год, прогнозируется, что объем ВВП Казахстана в текущих ценах составит 259,3 миллиарда долларов США. Это увеличение на 15% в стоимостном выражении (или на 33,8 миллиарда долларов США) по сравнению с 2022 годом, что является самым значительным ростом в регионе.

ВВП Казахстана превосходит ВВП таких стран, как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в совокупности.

Экономисты МВФ прогнозируют, что к 2028 году ВВП Казахстана вырастет до 354,7 миллиарда долларов США, что составит прирост на 36,8% или 95,4 миллиарда долларов США по сравнению с текущим годом.

Ситуация с ВВП на душу населения также впечатляет: прогнозный показатель на 2023 год составляет почти 13 тысяч долларов США в Казахстане - практически на уровне с Россией. Это в 11 раз больше, чем в Таджикистане, в 7,1 раза больше, чем в Кыргызстане, в 5,2 раза больше, чем в Узбекистане и так далее.

Годовой рост этого показателя прогнозируется на уровне 13,7%, что составляет 1,6 тысячи долларов США. Кроме того, ожидается, что к 2028 году этот показатель увеличится на 29,9%, или 3,9 тысячи долларов США, достигнув 16,8 тысяч долларов США, что является наивысшим показателем в регионе.