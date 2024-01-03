Казахстан в ходе январских событий обратился не к России, а к ОДКБ - Токаев

БАКУ /Trend/ - В условиях хаоса и фактического безвластия в регионах на заседании Совета Безопасности Казахстана было принято решение об обращении к ОДКБ ввести миротворческий контингент в страну на срок, необходимый для обеспечения стабильности и безопасности.

Как передает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью местной газете.

"Подчеркиваю: обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан. На момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану. Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни", - сказал Токаев.

По его словам, по договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно.

"Миротворческий контингент ОДКБ не участвовал в контртеррористической операции и не произвел ни одного выстрела. Армянский контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат "Аксай", белорусский — аэродром в Жетыгене, таджикский и кыргызский — соответственно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алматы, российский — ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций. Были угрозы совершения терактов на объектах жизнеобеспечения, поэтому контингент был направлен именно туда. Но самое главное — это позволило высвободить наши силы для проведения контртеррористической операции", - отметил Президент Казахстана.