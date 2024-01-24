Глава МИД Казахстана прибыл с визитом в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Таджикистан.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на МИД Казахстана.

Главу МИД Казахстана в международном аэропорту Душанбе встретили заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фаррух Шарифзода и другие официальные лица.

В соответствии с программой визита Нуртлеу проведёт переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и встречу с представителями ведущих таджикских предприятий и компаний.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также примет участие в церемонии возложения венка к памятнику Исмоили Сомони на площади Душанбе и памятнику казахстанским миротворцам в Таджикистане в парке имени Абдулкосима Фирдоуси.

В рамках визита глава МИД Казахстана будет принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.