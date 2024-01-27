В Казахстане увеличилось производство моторного топлива

БАКУ /Trend/ - Производство моторного топлива в Казахстане за январь–декабрь 2023 года составило 5,3 млн тонн, что на 6,9% превышает показатели аналогичного периода 2022 года, передает Trend.

В то время как производство дизельного топлива за год сократилось на 1,1%, составив 5,3 млн тонн. Объем произведенного бензина, включая авиационный, оказался всего на 1,6% меньше объема выпуска дизтоплива за прошедший год. Основная часть объема бензина на внутреннем рынке была обеспечена отечественными нефтеперерабатывающими заводами.

За январь-ноябрь 2023 года в стране было произведено 4,8 млн литров бензина, включая авиационный, при сокращении импорта почти в 5 раз до 9,2 тыс. литров. Весь объем произведенного и импортированного моторного топлива был реализован на внутреннем рынке, где объем продаж составил 5,3 млн литров, что на 5% превышает данные за январь–ноябрь 2022 года.

Дизтоплива отечественные заводы поставили на внутренний рынок 4,9 млн литров, что на 0,7% меньше года назад, оставшиеся 7,1% пришлись на импорт в объеме 378,8 млн литров, что в 2,5 раза больше года назад. В декабре 2023 года цены на бензин выросли всего на 0,1%, а дизельное топливо, наоборот, подешевело на 0,5%.

Однако за весь год цены на бензин и дизтопливо увеличились соответственно на 13,7% и 15,2%. Например, бензин марки АИ-92 подорожал за год на 12,8%, АИ-95/96 — на 18,7%, АИ-98 — на 20,1%.

Стоит отметить, что летнее дизельное топливо подорожало на 21,2%, а зимнее, напротив, подешевело на 11%.