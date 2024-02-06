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Токаев представит кандидатуру нового премьера на заседании Мажилиса

Казахстан Материалы 6 февраля 2024 09:28 (UTC +04:00)
Токаев представит кандидатуру нового премьера на заседании Мажилиса

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примет участие в пленарном заседании Мажилиса парламента.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила Акорда.

В соответствии с законодательством Казахстана депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра.

Напомним, что в понедельник Токаев отправил в отставку правительство Казахстана.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр. Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

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