Токаев представит кандидатуру нового премьера на заседании Мажилиса

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примет участие в пленарном заседании Мажилиса парламента.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила Акорда.

В соответствии с законодательством Казахстана депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра.

Напомним, что в понедельник Токаев отправил в отставку правительство Казахстана.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр. Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

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