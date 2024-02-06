Токаев представит кандидатуру нового премьера на заседании Мажилиса

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня примет участие в пленарном заседании Мажилиса парламента.
Как передает во вторник Trend, об этом сообщила Акорда.
В соответствии с законодательством Казахстана депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра.
Напомним, что в понедельник Токаев отправил в отставку правительство Казахстана.
Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр. Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.
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