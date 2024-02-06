Президент Казахстана назначил новых глав МЧС и минздрава

БАКУ /Trend/ - В Казахстане назначены новые министры по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие указы.
Согласно указам, новым главой МЧС стал Чингис Аринов, а главой минздрава - Акмарал Альназарова.
Отметим, что ранее должность министра по чрезвычайным ситуациям занимал Сырым Шарипханов, а министра здравоохранения - Ажар Гиният.
Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.
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