Доля расчетов России и Казахстана в нацвалютах достигла 80%

БАКУ /Trend/ - Посол Российской Федерации в Казахстане, Алексей Бородавкин, заявил, что процент взаиморасчетов между Казахстаном и Россией в национальных валютах достиг 80%, передает Trend.

Он подчеркнул, что это означает переход к основным расчетам в рублях и тенге. Бородавкин также упомянул, что торговый оборот между двумя странами увеличился на 23% по итогам прошлого года.

Кроме того, он отметил, что Казахстан занял пятое место среди крупнейших торговых партнеров России в 2022 году. Бородавкин также подчеркнул, что с момента обретения независимости Казахстаном, Россия вложила в эту страну свыше $22 млрд, а учитывая капиталовложения через офшорные зоны, общая сумма достигает около $55 млрд. По данным казахстанских властей за 2022 год, доля национальных валют в взаиморасчетах составляла 70-75%.