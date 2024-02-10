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Доля расчетов России и Казахстана в нацвалютах достигла 80%

Казахстан Материалы 10 февраля 2024 01:38 (UTC +04:00)
Доля расчетов России и Казахстана в нацвалютах достигла 80%

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Посол Российской Федерации в Казахстане, Алексей Бородавкин, заявил, что процент взаиморасчетов между Казахстаном и Россией в национальных валютах достиг 80%, передает Trend.

Он подчеркнул, что это означает переход к основным расчетам в рублях и тенге. Бородавкин также упомянул, что торговый оборот между двумя странами увеличился на 23% по итогам прошлого года.

Кроме того, он отметил, что Казахстан занял пятое место среди крупнейших торговых партнеров России в 2022 году. Бородавкин также подчеркнул, что с момента обретения независимости Казахстаном, Россия вложила в эту страну свыше $22 млрд, а учитывая капиталовложения через офшорные зоны, общая сумма достигает около $55 млрд. По данным казахстанских властей за 2022 год, доля национальных валют в взаиморасчетах составляла 70-75%.

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