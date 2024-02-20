Казахстан раскрыл объем товарооборота с Азербайджаном в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота Казахстана с Азербайджаном в 2023 году составил 529,4 миллиона долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана, объем товарооборота вырос на 14,2 процента по сравнению с 2022 годом (463,3 миллиона долларов).

В структуре товарооборота экспорт Казахстана в Азербайджан в вышеуказанный период составил 456,3 миллиона долларов, что на 21,6 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Импорт Казахстаном товаров из Азербайджана сократился на 17,3 процента. Так, объем импорта составил 73 миллиона долларов (в 2022 году - 88,3 миллиона долларов).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Казахстана за январь-декабрь 2023 года составил $139,8 млрд. Это на 3,2 процента выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Экспорт составил $78,6 млрд (в номинальном выражении на 7 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года). При этом импорт вырос на 20,1 процента, составив 61,1 миллиарда долларов.