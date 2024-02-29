"КазМунайГаз" продолжит геологоразведку в Каспийском море - председатель правления

БАКУ /Trend/ - АО "КазМунайГаз" (КМГ, национальная компания Казахстана) продолжит геологоразведку в Каспийском море.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении председателя правления КМГ Магзума Мирзагалиева, опубликованном пресс-службой АО.

"Я уверен, что потенциал Каспия значителен, и он не исчерпан, поэтому геологоразведка в Каспийском море будет продолжаться," - отметил он.

Говоря об отказах некоторых компаний от реализации проектов в Каспийском море, Мирзагалиев пояснил, что это связано с несколькими факторами.

"Конечно, крупнейший фактор - это то, что в последние годы на Каспии крупных обнаружений не было. Так, например, скважина на участке Женис в южной части казахстанского сектора Каспийского моря оказалась сухой. До этого были признаны неперспективными и другие блоки, как блок "Н", например. В то же время были и хорошие открытия, такие как месторождения Кашаган, Каламкас-море и Хазар", - подчеркнул он.

По его словам, также существуют дополнительные факторы: первый - геологические риски, второй - на Каспии достаточно сложно работать.

"Каспийское море отличается мелководьем и экстремальными температурами - летом очень жарко, зимой холодно, есть льды. Это приводит к заметному удорожанию проектов. В связи с этим, по поручению главы государства был разработан Улучшенный модельный контракт, направленный на развитие сложных месторождений, в том числе морских. Благодаря этому, мы смогли привлечь компанию "ЛУКОЙЛ" и создать совместное предприятие для разработки месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", - добавил он.

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