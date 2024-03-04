Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Премьер-министр Казахстана совершит визиты в Россию и Узбекистан

Казахстан Материалы 4 марта 2024 10:04 (UTC +04:00)
Премьер-министр Казахстана совершит визиты в Россию и Узбекистан

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в текущем месяцев совершит визиты в Россию и Узбекистан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

"В марте запланированы рабочие визиты главы правительства Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Российскую Федерацию и Республику Узбекистан", - говорится в сообщении.

Так, в Москве глава правительства Казахстана проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

В Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортно-логистической сферах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости