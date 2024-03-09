В Казахстане планируют снизить ставки по потребительским кредитам

БАКУ /Trend/ - В ходе обсуждения поправок, направленных на минимизацию рисков при кредитовании и защиту прав заемщиков, депутат Мажилиса Казахстана Олжас Куспеков предложил снизить годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам, передает Trend.

Он отметил, что текущая ставка по потребительским кредитам банков и МФО составляет 56%, годовая ставка по микрозаймам – около 311%, а эффективная ставка – 1300%. Куспеков выразил надежду на снижение этих показателей.

Депутат Унзила Шапак подчеркнула, что в ходе обсуждения в рамках рабочих групп Мажилиса депутаты пришли к единому мнению о необходимости снижения ставок по потребительским кредитам. Планируется установить нормативы по ставкам второго уровня для банков с 56% до 42% и для МФО с 56% до 50%. В настоящее время данное предложение рассматривается правительством.