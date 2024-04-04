Страны ЦА, Азербайджан и Грузия рассмотрят вопросы авиационной безопасности

АСТАНА /Trend/ - 4-5 апреля в Алматы проходит второе заседание координационной группы по авиационной безопасности с участием постоянных представителей авиационных властей Казахстана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представителя Молдовы в качестве наблюдателя.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации министерства транспорта Казахстана, в рамках заседания будут рассмотрены вопросы по подготовке к аудиту по авиационной безопасности ИКАО стран-участниц координационной группы, гармонизация законодательства по линии авиационной безопасности.

Кроме того, будут изучены процессы внедрения культуры безопасности и практика оценочных мероприятий эксплуатантов гражданских воздушных судов и аэропортов авиационными властями соседних стран.

Также до участников доведена инициатива казахстанской стороны о создании Евразийской Конференции Гражданской Авиации (EurAsian Civil Aviation Conference).

Работа координационной группы является еще одним шагом, способствующим взаимоотношениям и развитию сотрудничества между авиационными администрациями стран-участниц и улучшению системы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, в рамках реализации Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО.

Отметим, что координационная группа по авиационной безопасности была создана в 2022 году и направлена на достижение ключевых приоритетов Глобального плана ИКАО по авиационной безопасности и качественного внедрения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.