Экспорт обработанных товаров из Казахстана сократился на 6,5%

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана увеличилась с 11,4% до 12%, почти достигнув уровня горнорудного сектора, заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает Trend.

"С 2018 по 2023 год объем производства в обрабатывающей промышленности вырос более чем вдвое. За этот период физические объемы производства увеличились на 24,4% со среднегодовым темпом роста в 4,5%", - отметил Маулен Ашимбаев.

Тем не менее, по его словам, для достижения стратегических целей необходимо усилить эту динамику, стремясь не только к росту валовых показателей, но и к качественному развитию сектора.

"В настоящее время около 40% обрабатывающей промышленности приходится на металлургию, которая в основном производит продукцию низкого передела и товары промежуточного потребления, по сути, промышленное сырье.

Такая же ситуация наблюдается и в структуре несырьевого экспорта. Казахстан занимает 88 место из 130 стран в Индексе экономической сложности. В 2023 году экспорт обработанных товаров из Казахстана сократился почти на 6%, а за первый квартал текущего года — уже на 6,5%, включая спад экспорта урана на свыше 24% и ферросплавов на 15,5%. Количество действующих юридических лиц в обрабатывающей промышленности за последние 10 лет удвоилось. Однако, 96% из них относятся к субъектам малого предпринимательства, 2,5% — к среднему бизнесу и около 1% — к крупному бизнесу", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.