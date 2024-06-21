Парламент Казахстана утвердил отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год

АСТАНА /Trend/ - Депутаты парламента Казахстана утвердили отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает пресс-служба Мажилиса (нижняя палата) парламента.

По итогам года реальный экономический рост составил 5,1 процента. При этом сложилось недопоступление налогов в республиканский бюджет (1,4 трлн тенге или примерно 3,03 млрд долларов США) и Национальный фонд (1,6 трлн тенге или примерно 3,46 млрд долларов США).

Долг правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн тенге (примерно 54,1 млрд долларов). В его структуре 72 процента составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета.

Неосвоение расходов за 2023 год составило 73 млрд тенге (примерно 158,2 млн долларов). Наряду со слабым администрированием и нескоординированностью действий центральных и местных исполнительных органов неэффективное использование бюджетных средств составило 489 млрд тенге (примерно 1,06 млрд долларов). При этом объем неосвоения и возврат неиспользованных целевых трансфертов снизился на 29 млрд тенге (примерно 62,8 млн долларов), а выявленные нарушения и остатки на контрольных счетах наличности субъектов квазисектора выросли на 97 млрд тенге (примерно 210,2 млн долларов) по сравнению с 2022 годом.

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования. По 50 процентам всех макроиндикаторов отсутствуют данные об исполнении, поскольку они опираются на данные статистики и формируются значительно позже отчетного периода.

Ряд рекомендаций ВАП к отчету за 2022 год не исполнен и находится на стадии проработки в рамках новых Бюджетного и Налогового кодексов. Это касается проведения на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, обеспечения главенства стратегического планирования над бюджетным, пересмотра дивидендной политики. По итогам 2023 года этот перечень дополнен такими рекомендациями, как фиксирование объема расходов, направляемых на развитие, расширение в отчете охвата всего сектора госуправления, включая внебюджетные фонды, усиление показателей долговой устойчивости.

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