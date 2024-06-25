Токаев и действующий председатель ОБСЕ обсудили двустороннюю повестку

АСТАНА /Trend/ - В ходе встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев отметил, что в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами. Он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

"Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.