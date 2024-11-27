Казахстан и Россия подписали соглашения по укреплению стратегического партнерства

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, передает Trend.

Документ был подписан в рамках визита Владимира Путина в Астану.

Кроме того, члены делегаций двух стран обменялись рядом документов.

Так, стороны согласовали программу межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2024–2028 годы.

Две страны также подписали план мероприятий по реализации этой программы, в котором изложены конкретные меры и инициативы на ближайшие годы.

Кроме того, правительства Казахстана и России договорились о сотрудничестве в развитии железнодорожного транспорта, инфраструктуры, автомобильных дорог и пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Еще одно важное соглашение касается о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска между пунктами пропуска "Сырым" (Казахстан) и "Маштаково" (Россия).

Обе стороны также подписали соглашения, направленные на улучшение сотрудничества в других ключевых областях. К ним относятся соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов, соглашения в области здравоохранения, туризма и использования глобальных систем нумерации.

Кроме того, правительства договорились о создании Костанайского филиала Челябинского государственного университета, что будет способствовать укреплению образовательных и культурных связей между двумя странами.

Члены делегаций в присутствии президентов также обменялись следующими документами:

Протокол о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения;

Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;

Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025–2026 годы;

Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК „Қазақстан темір жолы“ и ОАО „Российские железные дороги“;

Соглашение о реализации проекта между АО „НК „Қазақстан темір жолы“, Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО „Славтранс-Сервис“;