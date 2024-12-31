Необходимо расширить использование цифровых технологий в Казахстане - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Правительству предстоит проделать эффективную работу, обеспечить поступательный рост экономики Казахстана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в новогоднем поздравлении Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

"Нужно открыть новые производства, улучшить условия для ведения бизнеса, продолжить строить дороги, решать проблемы коммунальной сферы. Необходимо расширить использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Усилить поддержку наших аграриев. Во всей этой работе главная цель – повышение благополучия граждан", - отметил Токаев.

Президент Казахстана также сказал, что значительно укрепился авторитет Казахстана на мировой арене, в Астане прошли знаковые саммиты влиятельных международных организаций.

"Тысячи спортсменов и иностранных гостей собрали Всемирные игры кочевников, организованные на самом высоком уровне. Состязания продемонстрировали миру уникальность и самобытность кочевой цивилизации. Благодаря победам казахстанских спортсменов наш бирюзовый флаг развевался на аренах Олимпийских и Паралимпийских игр", - сказал он.