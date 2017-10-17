Впервые в Кыргызстане были созданы условия для продвижения избирательных прав ЛОВЗ

Впервые в Кыргызстане были созданы условия для участия лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) в таких политически важных мероприятиях, как выборы, в качестве общественных наблюдателей. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила общественный наблюдатель Укей Мураталиева, передает КНИА «Кабар».

По ее словам, это было впервые, когда в числе общественных наблюдателей принимали участие люди с инвалидностью. Это действительно удивительно, приятно, что в этом году Кыргызстан перешел от слов к делу, и общественный фонд «Эгль» при поддержке Центризбиркома реализовал потрясающий проект.

«Сейчас, когда мы анализируем и готовим отчеты, мы понимаем, что внедрение человеческих прав возможно. Прошедшие выборы - это не просто выборы, и то, что общественный фонд внедряет один из пунктов Конвенции «О правах инвалидов» на участие в президентских выборах - это крайне важно. Мы так же, как и все граждане Кыргызстана, при поддержке государства приняли полное участие в выборах, которые имеют огромное значение для страны. Это был прекрасный опыт», - сказала Мураталиева.

Как она поделилась, на местах возникали некоторые моменты, мелкие недочеты, но это очень хороший опыт. «Наконец-то настал тот момент, когда о создании условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья говорят не только общественные организации, но и государство это понимает и создает условия», - отметила она.

По словам директора ОФ «Эгль» Чолпон Омуркановой, на прошедших президентских выборах осуществляли деятельность в качестве общественных наблюдателей 35 лиц с ОВЗ. Свою миссию наблюдатели осуществляли по всей республике.

«Для наблюдателей с ОВЗ были созданы условия и предоставлены личные ассистенты и транспорт. Они даже успели поехать к себе на участки и проголосовать», - говорит Омурканова.