КР и КНР обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в КР Сяо Цинхуа, передает КНИА «Кабар».

Посол Сяо Цинхуа поздравил кыргызскую сторону с успешным проведением выборов президента КР.

В свою очередь Абдылдаев поблагодарил за направление международных наблюдателей Китая в Кыргызстан во время выборов, а также поздравил китайскую сторону с успешным началом 19-съезда Компартии Китая.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Китая.