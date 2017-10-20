КР и КНР обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

20 октября 2017 16:42 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в КР Сяо Цинхуа, передает КНИА «Кабар».

Посол Сяо Цинхуа поздравил кыргызскую сторону с успешным проведением выборов президента КР.

В свою очередь Абдылдаев поблагодарил за направление международных наблюдателей Китая в Кыргызстан во время выборов, а также поздравил китайскую сторону с успешным началом 19-съезда Компартии Китая.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Китая.

Azernews Newspaper
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