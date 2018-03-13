Кыргызстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области информационной безопасности

13 марта 2018 14:38 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 20 ноября 2013 года в городе Санкт-Петербург». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает Kabar.

Закон принят Жогорку Кенешем 25 января 2018 года.

Соглашение предусматривает проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах-участниках СНГ.

В соответствии с данным Соглашением Стороны организуют взаимодействие и сотрудничество по сближению законодательства государств-участников СНГ, регламентирующего отношения в сфере обеспечения информационной безопасности, проведение анализа и оценки угроз информационной безопасности и информационных систем.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин внес в Госдуму договор о военно-техническом сотрудничестве с Кыргызстаном
Кыргызстан 09:18
В Кыргызстане дан старт Всемирной неделе денег
Кыргызстан 12 марта 09:25
Кыргызстан принимает участие на одной из крупнейших выставок мира
Кыргызстан 10 марта 09:15
Южнокорейская компания планирует построить в КР завод по производству шприцев и капельниц
Кыргызстан 9 марта 14:24
В Бишкеке пройдет фестиваль робототехники «РоботоФЕСТ 2018»
Кыргызстан 9 марта 09:22
Глава Генштаба ВС Кыргызстана встретился с командующим ЦВО ВС России
Кыргызстан 7 марта 09:20
Глава Минздрава Кыргызстана обсудил с представителями СФР реализацию проектов в секторе здравоохранения
Кыргызстан 6 марта 13:26
Наблюдатели от СНГ приступили в Туркменистане к мониторингу парламентских выборов
Туркменистан 6 марта 11:12
Нацстатком Кыргызстана пересчитал показатели ВВП за 2016 год
Кыргызстан 6 марта 09:13
Жээнбеков поручил ускорить работу по делимитации границы с Узбекистаном и Таджикистаном
Кыргызстан 5 марта 17:09
МВД Кыргызстана и Узбекистана активизируют сотрудничество
Кыргызстан 5 марта 08:09
Представители минобороны стран СНГ обсудили в Минске сотрудничество по БПЛА
В мире 3 марта 16:59
Венгрия увеличит квоту для студентов из Кыргызстана
Кыргызстан 3 марта 09:23
Пограничники Кыргызстана и Беларуси укрепляют сотрудничество
Кыргызстан 2 марта 12:53
В Кыргызстане планируется преобразовать милицию в полицию
Кыргызстан 2 марта 09:18
В Кыргызстане в пилотном режиме запущен проект «Система электронного документооборота»
Кыргызстан 1 марта 09:22
Таджикистан и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве по футболу
Таджикистан 28 февраля 09:31
В Кыргызстане временно приостановили добычу песчано-гравийной смеси
Кыргызстан 27 февраля 16:25