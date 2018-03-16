Мухаммедкалый Абылгазиев назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана

Мухаммедкалый Абылгазиев назначен руководителем аппарата президента. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, передает Kabar.

Абылгазиев ранее занимал должность первого заместителя руководителя аппара президента.

До этого был советником президента Кыргызстана, ранее первым вице-премьер-министром Кыргызстана.

Абылгазиев родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской области.

В 1994 году окончил институт им. К.И. Скрябина, в 1997 году – Международный университет Кыргызстана.

Государственный советник государственной службы 3 класса.

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