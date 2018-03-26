Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Бангладеш в текстильной отрасли

26 марта 2018 09:13 (UTC+04:00)

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Аскарбек Шадиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Народной Республики Бангладеш в КР Масуд Маннаном. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР, передает Kabar.

Аскарбек Шадиев отметил, что Кыргызстан намерен развивать двустороннее сотрудничество с Бангладеш в торгово-экономической сфере.

"Легкая промышленность в нашей стране является одной из перспективных отраслей отечественной экономики. Учитывая это, мы заинтересованы в росте швейного производства и открытии новых рынков сбыта готовой продукции. Вместе с тем намерены привлечь бизнесменов из Бангладеш, обладающих своими передовыми технологиями и оборудованием. В свою очередь мы готовы предоставить все необходимые условия для развития бизнеса, обеспечив полную защиту инвестиций", - сказал Шадиев.

Первый вице-премьер-министр добавил, что кыргызская делегация готова посетить Бангладеш с целью обмена конкретными предложениями по сотрудничеству, а также создания соответствующей договорно-правовой базы для развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе сфере легкой промышленности.

В свою очередь посол Масуд Маннан, поддержав инициативу кыргызской стороны, заверил в готовности оказывать максимальное содействие установлению и развитию деловых отношений между двумя странами.

"В Кыргызской Республике создана вся необходимая база для инвестирования и создания совместных предприятий. Мы так же заинтересованы в развитии и укреплении двусторонних отношений на всех уровнях", - заверил Маннан.

Текстильная промышленность Бангладеш – вторая по величине в мире, после китайской. Экспорт тканей и одежды из хлопка и шерсти на сумму в 18 млрд долларов США ежегодно составляет 80 % доходов страны от внешней торговли. В этой отрасли заняты около 3 млн человек.

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