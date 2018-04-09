Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили инцидент со стрельбой на границе

9 апреля 2018 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Узбекистана и Кыргызстана Абдуллой Ариповым и Сапаром Исаковым. Главы правительств обсудили инцидент, произошедший 7 апреля на узбекско-кыргызской границе, повлекший смерть гражданина Кыргызстана, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

Стороны договорились о проведении встреч на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств 9 апреля.

Совместная рабочая группа проведет тщательное расследование инцидента и доложит о результатах в ближайшее время.

Напомним, что инцидент произошел в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана. Как сообщило кыргызское погранведомство, военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении кыргызского гражданина, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения он скончался в больнице города Кербен.

Узбекская сторона опровергает эту информацию. По данным источников в силовых структурах, гражданин Кыргызстана незаконно пересек государственную границу Узбекистана и находился на узбекской территории в момент, когда по нему был открыт огонь.

После неповиновения пограничники выстрелили в него. Он добежал до территории Кыргызстана, где его подхватили подельники и на ожидавшей их машине отвезли в больницу, отметил источник в узбекских силовых структурах.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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