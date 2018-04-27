Назначен новый советник президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Азыранкулов Айбек Джаныбекович назначен советником президента, передает Knews.
Айбек Азыранкулов родился 10 января 1979 года в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области.
Образование высшее. Окончил в 2001 году БГУ по специальности психолог-практик.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
2002-2005 годы: контролер, председатель, директор Ассоциации водопользователей «Чалдовар-Суу»;
2005-2007 годы: глава Фрунзенского айыл окмоту;
2009- 2010 годы: депутат Жогорку Кенеша;
2010-2013 годы: полномочный представитель КР в Чуйской области;
2014 год: министр труда, миграции и молодежи.
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