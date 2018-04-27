Назначен новый советник президента Кыргызстана

27 апреля 2018 13:57 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Азыранкулов Айбек Джаныбекович назначен советником президента, передает Knews.

Айбек Азыранкулов родился 10 января 1979 года в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области.

Образование высшее. Окончил в 2001 году БГУ по специальности психолог-практик.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

2002-2005 годы: контролер, председатель, директор Ассоциации водопользователей «Чалдовар-Суу»;

2005-2007 годы: глава Фрунзенского айыл окмоту;

2009- 2010 годы: депутат Жогорку Кенеша;

2010-2013 годы: полномочный представитель КР в Чуйской области;

2014 год: министр труда, миграции и молодежи.

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