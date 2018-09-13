Внешнеторговый оборот Кыргызстана увеличился

Внешнеторговый оборот Кыргызстана в январе-июле 2018 года составил 3,8 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 14 процентов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Национального статистического комитета страны.

Как отмечается, экспортные операции снизились на 1,6 процентов, а импортные поступления, напротив, возросли на 20 процентов. Уменьшение экспорта обусловлено снижением поставок за рубеж золота на 22,2 процентов, а также руд и концентратов драгоценных металлов -- на 7,5 процентов.

Наряду с этим, повысились поставки электроэнергии на 16,9 проц., текстиля и текстильных изделий -- в 2,2 раза, хлопкового волокна -- в 2,2 раза, а также сушеных бобовых -- на 33,3 процентов.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 1,3 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с январем-июлем прошлого года на 0,3 процентов. Импорт товаров снизился на 2,8 процентов, а экспортные поставки, напротив, возросли на 10,4 процентов. Главные торговые партнеры страны в ЕАЭС - Россия (66,2 процентов товарооборота с ЕАЭС) и Казахстан (32,1 процентов).

Объем взаимной торговли Кыргызстана с Китаем за указанный период составил 1,23 млрд долларов. Импорт равнялся 1,19 млрд долларов, а экспорт - 36 млн долларов.

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