Президент Кыргызстана: Нет никакой необходимости менять Конституцию

21 декабря 2018 11:35 (UTC+04:00)

«Когда мы говорим об изменениях конституции, следует не забывать о следующих моментах. Конституция независимого Кыргызстана была принята 5 мая 1993 года в результате длительных дискуссий. Но, несмотря на это, до сегодняшнего дня в течение 25 лет в Основной закон десять раз были внесены изменения. А в 2010 году через референдум наш народ проголосовал за то, чтобы Конституция не изменялась до 2020-го. Несмотря на это решение народа, в 2016-м Конституция была изменена еще раз. Поэтому, вспоминая события 2010 года, уважая волю народа, считаю, что нет необходимости вносить изменения в Основной закон», — заявил сегодня на научно-практической конференции, посвященной 80-летию парламента Кыргызстана, президент страны Сооронбай Жээнбеков, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По мнению главы государства, для развития достаточно и нынешнего конституционного пространства.

«Как очень безотлагательную проблему могу назвать улучшение экономики нашего государства, создание условий для бизнеса и увеличение прямых инвестиций. Та же борьба с коррупцией не будет ждать конституционных изменений. Развитие регионов, административно-территориальная реформа нуждаются в законах в рамках нынешней Конституции. Совершенствование законов о местных государственных администрациях и местном самоуправлении требует оперативной работы в рамках этой же Конституции», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

По мнению президента, сегодня в парламенте поднимаются самые актуальные и острые вопросы жизни страны, депутаты обращают внимание общественности и к некоторым насущным проблемам общественной жизни, которые в течение многих лет оказывались в забвении.

«Парламент все три свои основные функции — представительские, законодательные и надзорные — выполняет успешно. Последние созывы достойно освоили деятельность нового типа для нашего парламента — функции партийных фракций», — сказал президент.

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