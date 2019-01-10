В Кыргызстане школьников начнут готовить для поступления в мировые вузы

В Кыргызстане запустили проект «Школа будущих лидеров», нацеленный на подготовку старшеклассников для поступления в ведущие мировые вузы на грантовой основе. Об этом на пресс-конференции сообщил директор компании Logos Алтынбек Бегалиев, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По его словам, проект уникален социальной направленностью.

«Наша основная цель — подготовить одаренных учеников к поступлению в топовые университеты мира, в первую очередь в США, на грантовой основе», — отметил он.

Программа рассчитана на полтора года. Это и курсы английского языка, и подготовка к сдаче международного экзамена, написанию эссе, и развитие необходимых навыков, в том числе лидерских. Занятия будут проходить на английском языке.

Отбор участников пройдет в два этапа.

На первом школьники должны прислать заявку, мотивационное письмо, копии достижений (дипломы, грамоты, благодарности), табель успеваемости. На втором предстоят сдача теста по английскому языку и личное собеседование.

Обучение для школьников будет бесплатным благодаря привлечению различных меценатов, в том числе Фонда созидания имени Т.Эгембердиева.

«Мы отберем небольшое число учеников. Обучение будет проходить в Бишкеке, но мы понимаем, что одаренная молодежь живет не только в столице. Для них занятия будем транслировать в онлайн-режиме, в летнее время они смогут приезжать в Бишкек», — рассказал Алтынбек Бегалиев.

Он добавил, что средняя стоимость обучения в топовом вузе США — $50 тысяч, еще около $10 тысяч в год потребуется на проживание.

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