Президенты Кыргызстана и России обсудят вопрос изменения статуса российской базы

26 марта 2019 09:47 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент России Владимир Путин в ходе намеченных на 28 марта переговоров в Бишкеке обсудят вопрос о статусе российской военной базы на территории Кыргызстана.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник в Бишкеке заведующий отделом внешней политики аппарата главы Кыргызстана Данияр Сыдыков.

"В настоящее время готовится протокол об изменении статуса российской военной базы в республике, детали раскрыть не могу, переговоры по данному вопросу продолжаются", - сказал он. Подписание соответствующего документа, добавил Сыдыков, планируется в рамках предстоящего визита.

Ранее вопрос об изменении статуса российской военной базы в Кыргызстане обсуждался за закрытыми дверями в парламенте республики.

При этом, по словам Сыдыкова, вопрос открытия еще одной военной базы РФ на территории Кыргызстана на встрече президентов обсуждаться не будет.

Государственный визит президента России в Бишкек состоится 28 марта по приглашению Жээнбекова.

В настоящее время на территории Кыргызстана расположена Объединенная военная база РФ, в состав которой входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант (Чуйская область). Российские военнослужащие в Кыргызстана приравнены в дипломатическим работникам и имеют статус неприкосновенности.

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